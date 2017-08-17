Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 августа: временами дожди

17 августа 2017, 13:55 Комментарии

Бишкек, 17.08.17 /Кабар/. На большей части Кыргызстана 18 августа местами дожди, в высокогорье - снег. Теплую погоду синоптики прогнозируют в южных областях до +29 градусов.

В Чуйской области ночью +14...+19, днем +21...+26; в Таласской +5...+10, днем +20...+25; в Иссык-Кульской области ночью +9...+14, днем +18...+23; в Нарныской +5...+10, днем +18...+23.

В Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областях ночью +12...+1, днем +24...+29.

18 августа в Бишкеке и Оше кратковременные дожди. Температура воздуха в столице ночью +13...+15, днем +25...+27, а в южной столице ночью +14...+16, днем +27...+29.