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Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 августа: временами дожди

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/prognoz-p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443258-ru.html

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17 августа 2017, 13:55       Комментарии

Бишкек, 17.08.17 /Кабар/. На большей части Кыргызстана 18 августа местами дожди, в высокогорье - снег. Теплую погоду синоптики прогнозируют в южных областях до +29 градусов.
В Чуйской области ночью +14...+19, днем +21...+26; в Таласской +5...+10, днем +20...+25; в Иссык-Кульской области ночью +9...+14, днем +18...+23; в Нарныской +5...+10, днем +18...+23.
В Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областях ночью +12...+1, днем +24...+29.
18 августа в Бишкеке и Оше кратковременные дожди. Температура воздуха в столице ночью +13...+15, днем +25...+27, а в южной столице ночью +14...+16, днем +27...+29.

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