Школьникам Оша вручили школьные принадлежности

17 августа 2017, 14:05 Комментарии

ОШ, 17.08.17 /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Детям Кара-Сууйского района Ошской области, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 16 августа в рамках проекта "Первый звонок" вручили школьные принадлежности. Об этом сообщили в пресс-службе казыята Ошской области.

Благотворительная помощь была оказана 35 детям-сиротам и полусиротам школы-гимназии имени Сабирова села Кызыл-Кыштак Кара-Суйского района.

В ходе мероприятия директор общественного фонда "Личность" Фахридин Нематов сообщил, что подобная акция пройдёт еще в 8 школах Ошской области и школьные принадлежности будут вручены 210 детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Акция проведена общественным фондом "Личность".