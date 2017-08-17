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Школьникам Оша вручили школьные принадлежности

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshe-v-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443257-ru.html

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17 августа 2017, 14:05       Комментарии

ОШ, 17.08.17 /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Детям Кара-Сууйского района Ошской области, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 16 августа в рамках проекта "Первый звонок" вручили школьные принадлежности. Об этом сообщили в пресс-службе казыята Ошской области.
Благотворительная помощь была оказана 35 детям-сиротам и полусиротам школы-гимназии имени Сабирова села Кызыл-Кыштак Кара-Суйского района.
В ходе мероприятия директор общественного фонда "Личность" Фахридин Нематов сообщил, что подобная акция пройдёт еще в 8 школах Ошской области и школьные принадлежности будут вручены 210 детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Акция проведена общественным фондом "Личность".

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