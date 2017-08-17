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Школьникам Оша вручили школьные принадлежностиШкольникам Оша вручили школьные принадлежности"Кыргызтест": 41 кандидат в президенты получил сертификаты о владении госязыка"Кыргызтест": 41 кандидат в президенты получил сертификаты о владении госязыка

300 школьников получили финансовую помощь к новому учебному году

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364956_30...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443256-ru.html

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Посольство Катара и Красный полумесяц помогли детям-сиротам подготовиться к школе

17 августа 2017, 14:02       Комментарии

Сегодня, 17 августа, в Музее изобразительных искусств им. Гапара Айтиева в Бишкеке 300 школьников из самых нуждающихся семей получили деньги для приобретения необходимых канцелярских товаров и школьной формы.
Организатором благотворительной акции является Красный Полумесяц совместно с посольством Катара.
Каждому школьнику вручили конверты с суммой в 2 тыс. 754 сома ($40). Списки состояли из таких нуждающихся, как матери-одиночки, инвалиды, малоимущие, дети-сироты.
"Мы выбрали семьи с детьми, которые не могут приобрести принадлежности для школы, и помогли им. Мы желаем всем детишкам, которые живут в неблагополучных семьях, верить в себя, стараться хорошо учиться и всесторонне развиваться", - отметил генеральный директор Красного Полумесяца Кыргызстана Рустам Алеев.
"Первое сентября - это праздник детей. Мы со своей стороны тоже хотим участвовать в благотворительных акциях, создавать праздники для наших детей. Надеюсь, что помощь, которую мы вручили, и наши теплые слова запомнятся им надолго. Желаем всем ребятам нести домой в этих портфелях только пятерки!" – отметил в своей речи посол Катара в Кыргызстане.

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