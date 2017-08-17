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Мэр Оша поручил соответствующим службам решить проблемы жителей с.Озгур

 

Фотографии: kabar.kg

       

Источник:
http://kabar.kg/news/mer-osha-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443255-ru.html

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17 августа 2017, 13:41       Комментарии

ОШ, 17.08.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. По обращению жителей мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев 16 августа посетил дачный кооператив "Родник" села Озгур. В ходе встречи жители рассказали, что не имеют возможности получить необходимые документы, определяющие собственность на земельные участки, на которых они живут.
В настоящее время здесь отключена подача электроэнергии к насосу, обеспечивающему их поливной водой, из-за неуплаты за пользование электроэнергией.
В рамках встречи градоначальник дал поручения руководителям соответствующих служб и ведомств рассмотреть вопрос о решении проблем жителей.
Также жителям дачного кооператива "Родник" предложено избрать председателя для оформления соответствующих документов на подключение электроэнергии к насосу, обеспечивающему их поливной водой.
Для изучения проблем жителей мэр выехал лично. Всем присутствующим руководителям городских служб даны соответствующие поручения.
Этот участок с советских времен являлся дачным, носил название "Родник", выдавался работникам городских фабрик и заводов. Общая площадь 80 га. Порядка 90% проживающих здесь жителей покупали земельные участки у частного лица по сниженным ценам. Однако на сегодняшний день документы на данные земельные участки специальной комиссией признаны незаконными. На данный момент здесь встали на учет 28 человек. В целом на территории около 100 строений.

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