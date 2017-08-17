Еще одна группа госслужащих Кыргызстана направится на учебу в ведущие вузы Японии

17 августа 2017, 13:53 Комментарии

БИШКЕК, 17.08.17. /Кабар/. Еще одна группа государственных служащих Кыргызстана направится на учебу в ведущие вузы Японии, сообщает пресс-служба Государственной кадровой службой (ГКС) КР.

По ее информации, состоялась церемония подписания контракта между ГКС КР и Японским центром международного сотрудничества (JICA) на выполнение услуг по проекту JDS на 2017-2018 гг.

В церемонии подписания контракта принял участие директор ГКС Нурханбек Момуналиев.

В начале мероприятия Момуналиев тепло поприветствовал представителей японской стороны во главе с Хашимото Вакако.

Глава ГКС отметил, что обучение в Японии дает большую возможность нашим кадрам по внедрению передового опыта и знаний Японии в работу государственных органов и органов местного управления Кыргызстана, профессионализма и творческого подхода в выполнении намеченных планов по подъему экономики и развитию страны.

С 2007 года по проекту JDS было направлено на обучение на магистратуре в университетах Японии 10 групп стипендиатов в количестве 161 человек из числа государственных и муниципальных служащих. К сегодняшнему дню сформирована уже одиннадцатая группа стипендиатов проекта и согласно подписанному контракту между ГКС и Японским центром стипендиаты в ближайшее время направятся на два года обучаться в ведущих ВУЗах Японии.