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Еще одна группа госслужащих Кыргызстана направится на учебу в ведущие вузы Японии

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/eshche-od...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443254-ru.html

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17 августа 2017, 13:53       Комментарии

БИШКЕК, 17.08.17. /Кабар/. Еще одна группа государственных служащих Кыргызстана направится на учебу в ведущие вузы Японии, сообщает пресс-служба Государственной кадровой службой (ГКС) КР.
По ее информации, состоялась церемония подписания контракта между ГКС КР и Японским центром международного сотрудничества (JICA) на выполнение услуг по проекту JDS на 2017-2018 гг.
В церемонии подписания контракта принял участие директор ГКС Нурханбек Момуналиев.
В начале мероприятия Момуналиев тепло поприветствовал представителей японской стороны во главе с Хашимото Вакако.
Глава ГКС отметил, что обучение в Японии дает большую возможность нашим кадрам по внедрению передового опыта и знаний Японии в работу государственных органов и органов местного управления Кыргызстана, профессионализма и творческого подхода в выполнении намеченных планов по подъему экономики и развитию страны.
С 2007 года по проекту JDS было направлено на обучение на магистратуре в университетах Японии 10 групп стипендиатов в количестве 161 человек из числа государственных и муниципальных служащих. К сегодняшнему дню сформирована уже одиннадцатая группа стипендиатов проекта и согласно подписанному контракту между ГКС и Японским центром стипендиаты в ближайшее время направятся на два года обучаться в ведущих ВУЗах Японии.

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