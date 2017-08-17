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Новости Кыргызстана

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По Кыргызстану местами дожди, в высокогорной зоне снег — прогноз погоды на 18 августа

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443253-ru.html

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17 августа 2017, 13:44       Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 18 августа. По сообщению Кыргызгидромета, ночью в Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской областях местами дожди, грозы, в высокогорной зоне снег, в Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях без осадков. Днем в Иссык-Кульской области местами дожди, грозы, в высокогорной зоне снег, по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, по акватории озера Иссык-Куль с порывами до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +11...+16
днем: +24...+29
Таласская область
ночью: +7...+12
днем: +23...+28
Баткенская область
ночью: +12...+17
днем: +24...+29
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +13...+18
днем: +25...+30
Иссык-Кульская область
ночью: +8...+13
днем: +18...+23
Нарынская область
ночью: +5...+10
днем: +19...+24
В Бишкеке переменная облачность, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +13...+15, максимальная температура воздуха днем +26...+28.

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