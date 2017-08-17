По Кыргызстану местами дожди, в высокогорной зоне снег — прогноз погоды на 18 августа

17 августа 2017, 13:44 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 18 августа. По сообщению Кыргызгидромета, ночью в Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской областях местами дожди, грозы, в высокогорной зоне снег, в Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях без осадков. Днем в Иссык-Кульской области местами дожди, грозы, в высокогорной зоне снег, по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, по акватории озера Иссык-Куль с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +11...+16

днем: +24...+29

Таласская область

ночью: +7...+12

днем: +23...+28

Баткенская область

ночью: +12...+17

днем: +24...+29

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +13...+18

днем: +25...+30

Иссык-Кульская область

ночью: +8...+13

днем: +18...+23

Нарынская область

ночью: +5...+10

днем: +19...+24

В Бишкеке переменная облачность, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +13...+15, максимальная температура воздуха днем +26...+28.