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Атамбаев подписал указ об увольнении в запас из Вооруженных сил

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364955_at...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443252-ru.html

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17 августа 2017, 13:28       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Указ "Об увольнении в запас из рядов Вооруженных сил, других воинских формирований и государственных органов КР, в которых законом предусмотрена военная служба, военнослужащих и служащих альтернативной службы, выслуживших в установленные сроки срочной военной и альтернативной служб, а также об очередном призыве граждан на срочную военную и альтернативную службы в сентябре-ноябре 2017 года.
В соответствии с пунктом 16 статьи 11 Закона "Об обороне и Вооруженных силах Кыргызской Республики" и статьями 15, 17, 31 Закона "О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах" постановляется:
<li>Уволить в запас из рядов Вооруженных сил, других воинских формирований и государственных органов Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба, военнослужащих и служащих альтернативной службы, выслуживших установленные сроки срочной военной и альтернативной служб.</li><li>Призвать на срочную военную службу в Вооруженные силы, другие воинские формирования и государственные органы Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба, и на альтернативную службу в сентябре-ноябре 2017 года граждан мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, не имеющих права на отсрочку от призыва, а также потерявших право на отсрочку от призыва.</li><li>Правительству Кыргызской Республики определить сроки увольнения военнослужащих срочной военной службы, служащих альтернативной службы и порядок проведения призыва граждан на срочную военную и альтернативную службы.</li>
Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

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