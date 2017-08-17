Заблудился? — кыргызстанец с ружьем задержан в горах Казахстана

17 августа 2017, 13:28 Комментарии

БИШКЕК, 17 авг - Sputnik. Гражданин Кыргызстана задержан с ружьем на территории Казахстана, его подозревают в незаконном пересечении границы, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на департамент внутренних дел Алматинской области.

Сообщается, что 41-летнего гражданина соседней страны задержали пограничники в горах Раимбекского района 16 августа.

В показаниях задержанный поясняет, что в поисках пропавшего скота заблудился в горах и случайно пересек государственную границу.

У него обнаружено и изъято нарезное ружье "Тигр" калибра 7,62 миллиметра. Каких-либо разрешительных документов на оружие подозреваемый не смог представить. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям.

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