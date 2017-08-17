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Заблудился? — кыргызстанец с ружьем задержан в горах Казахстана

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443251-ru.html

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17 августа 2017, 13:28       Комментарии

БИШКЕК, 17 авг - Sputnik. Гражданин Кыргызстана задержан с ружьем на территории Казахстана, его подозревают в незаконном пересечении границы, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на департамент внутренних дел Алматинской области.
Сообщается, что 41-летнего гражданина соседней страны задержали пограничники в горах Раимбекского района 16 августа.
В показаниях задержанный поясняет, что в поисках пропавшего скота заблудился в горах и случайно пересек государственную границу.
У него обнаружено и изъято нарезное ружье "Тигр" калибра 7,62 миллиметра. Каких-либо разрешительных документов на оружие подозреваемый не смог представить. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям.
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