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Новости Кыргызстана

А.Атамбаев подписал указ об увольнении в запас из рядов вооруженных сил и призыве на службуА.Атамбаев подписал указ об увольнении в запас из рядов вооруженных сил и призыве на службуА.Козубеков будет представлять Кыргызстан на конкурсе чтецов Корана в МосквеА.Козубеков будет представлять Кыргызстан на конкурсе чтецов Корана в Москве

Подписан Указ об увольнении в запас военнослужащих Кыргызстана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/podpis...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443250-ru.html

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Атамбаев подписал указ о призыве граждан в армию и увольнения "срочников" в запас

17 августа 2017, 13:00       Комментарии

Алмазбек Атамбаев подписал Указ "Об увольнении в запас из рядов Вооруженных сил, других воинских формирований и государственных органов Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба, военнослужащих и служащих альтернативной службы, выслуживших установленные сроки срочной военной и альтернативной служб, а также об очередном призыве граждан на срочную военную и альтернативную службы в сентябре-ноябре 2017 года, сообщает пресс-служба президента.
Постановляется:
Уволить в запас из рядов Вооруженных сил, других воинских формирований и госорганов Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба, военнослужащих и служащих альтернативной службы, выслуживших установленные сроки срочной военной и альтернативной служб.
Призвать на срочную военную службу в Вооруженные силы, другие воинские формирования и госорганы Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба, и на альтернативную службу в сентябре-ноябре 2017 года граждан мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, не имеющих права на отсрочку от призыва, а также потерявших право на отсрочку от призыва.
Правительству Кыргызской Республики определить сроки увольнения военнослужащих срочной военной службы, служащих альтернативной службы и порядок проведения призыва граждан на срочную военную и альтернативную службы.
Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

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