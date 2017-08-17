Подписан Указ об увольнении в запас военнослужащих Кыргызстана

17 августа 2017, 13:00 Комментарии

Алмазбек Атамбаев подписал Указ "Об увольнении в запас из рядов Вооруженных сил, других воинских формирований и государственных органов Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба, военнослужащих и служащих альтернативной службы, выслуживших установленные сроки срочной военной и альтернативной служб, а также об очередном призыве граждан на срочную военную и альтернативную службы в сентябре-ноябре 2017 года, сообщает пресс-служба президента.

Постановляется:

Уволить в запас из рядов Вооруженных сил, других воинских формирований и госорганов Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба, военнослужащих и служащих альтернативной службы, выслуживших установленные сроки срочной военной и альтернативной служб.

Призвать на срочную военную службу в Вооруженные силы, другие воинские формирования и госорганы Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба, и на альтернативную службу в сентябре-ноябре 2017 года граждан мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, не имеющих права на отсрочку от призыва, а также потерявших право на отсрочку от призыва.

Правительству Кыргызской Республики определить сроки увольнения военнослужащих срочной военной службы, служащих альтернативной службы и порядок проведения призыва граждан на срочную военную и альтернативную службы.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.