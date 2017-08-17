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Триатлонист отметил преимущество подготовки к соревнованиям в Кыргызстане

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/triatl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443249-ru.html

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17 августа 2017, 13:11       Комментарии

Кыргызстанец Никита Рыжих готовится принять участие в финале чемпионате мира по IRONMAN 70.3. Как отмечает спортсмен, подготовиться к соревнованиям ему помогла чистая природа Кыргызстана. Ему предстоит проплыть 1,9 км, проехать 90 км на велосипеде и пробежать 21,3 км без остановки.
"Мне выпала честь быть первым кыргызстанцем, прошедшим на финал гонки на такой непростой дистанции. Я никогда и подумать не мог, что пройду в финал чемпионата мира по какому-либо виду спорта, да еще и буду дебютантом от своей родной страны", — пишет спортсмен.
Триатлонист также добавил, что хочет поблагодарить свою родину – Кыргызстан.
"Дорогая родина, ты знаешь, как я тренировался, как бегал по твоим горам, как крутил педали, наматывая больше сотни километров каждую неделю на велосипеде в твоих долинах, как плавал в твоем прекрасном озере Иссык-Куль. Ты видела все. Спасибо, что дала мне эту возможность дышать твоим свежим воздухом, заряжаться витаминами от твоих вкуснейших овощей и фруктов (правда, наши продукты лучшие в мире), пить твою родниковую воду, охлаждаться на изнурительных тренировках твоим западным ветром, согреваться на солнце, сгорать на солнце, сгорать некрасиво по велоформе на солнце, ровнять загар на пляже, вновь сгорать некрасиво по велоформе, промокать под горным дождем, и за все многое другое — спасибо тебе! Я тренировался, как мог много и как мог усердно, ты знаешь. Привезти призовое место для тебя у меня не получится в этот раз, но выложиться на все свои силы, там, далеко за океаном, я обещаю. И жди меня домой, дорогой мой Кыргызстан", — поделился Никита Рыжих.

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