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На рынке Каракола девочка просит милостыню, собирает деньги на протез глаза

Источник:
http://knews.kg/2017/08/na-ryn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443245-ru.html

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17 августа 2017, 12:49       Комментарии

Десятилетняя Надежда просит милостыню на рынке города Каракала на протез левого глаза. Фотографию Нади в Facebook распространила пользователь Нурайым Эрнисова.
Надя перенесла операцию по удалению глаза год назад, но денег у семьи на протез нет. Сам протез, по словам Ольги, мамы девочки стоит 21 тыс. сомов.
"Проблемы начались сразу после рождения Нади. Шли воспалительные процессы, мы лечились в Бишкеке, перенесли две операции. Но год назад нам сказали, что глаз надо удалять или начнутся проблемы со вторым глазом. Год назад сделали операцию. Надо ставить протез, но возможности у нас нет. Врач-протезист нам сказал, что детские протезы у нас в Кыргызстане не делают надо заказывать из другой страны", – рассказала K-News Ольга.
Мама девочки сказала, что сейчас нашелся человек, который согласился отвезти их с дочерью в Бишкек на прием к врачу, для того чтобы точно определить сколько денег необходимо на протез и операцию. Связаться с мамой Нади можно по номеру телефона: 0702411620.

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