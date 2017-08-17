На рынке Каракола девочка просит милостыню, собирает деньги на протез глаза

17 августа 2017, 12:49 Комментарии

Десятилетняя Надежда просит милостыню на рынке города Каракала на протез левого глаза. Фотографию Нади в Facebook распространила пользователь Нурайым Эрнисова.

Надя перенесла операцию по удалению глаза год назад, но денег у семьи на протез нет. Сам протез, по словам Ольги, мамы девочки стоит 21 тыс. сомов.

"Проблемы начались сразу после рождения Нади. Шли воспалительные процессы, мы лечились в Бишкеке, перенесли две операции. Но год назад нам сказали, что глаз надо удалять или начнутся проблемы со вторым глазом. Год назад сделали операцию. Надо ставить протез, но возможности у нас нет. Врач-протезист нам сказал, что детские протезы у нас в Кыргызстане не делают надо заказывать из другой страны", – рассказала K-News Ольга.

Мама девочки сказала, что сейчас нашелся человек, который согласился отвезти их с дочерью в Бишкек на прием к врачу, для того чтобы точно определить сколько денег необходимо на протез и операцию. Связаться с мамой Нади можно по номеру телефона: 0702411620.