За прошедшие сутки по Кыргызстану было зарегистрировано 28 пожаров

17 августа 2017, 12:31 Комментарии

БИШКЕК, 17.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. За период с 16 по 17 июля 2017 года по Кыргызстану было зарегистрировано 28 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По их данным, по Чуйской области зарегистрировано 14 случаев возгорания, из которых 5 произошли в Бишкеке. По Ошской области пожарная служба отреагировала на 8 вызовов, из которых 3 приходились на город Ош. Также 3 случая возгорания произошли по Джалал-Абадской области и в Иссык-Кульской, в Таласской областях было зарегистрировано по 1 пожару.

Сообщается, что жертв вследствие произошедших пожаров нет. В основном возгорания огня произошли в местах сухотравья. Наиболее частыми причинами пожаров на жилых участках были определены нарушение техники безопасности при использовании электропроводов и детская шалость.

Так, в селе Придченко Чуйской области по улице 1 мая из-за детской шалости сгорели навес дома и 150 тюков сена. Аналогичный случай произошел еще в нескольких селах Чуйской и Нарынской областей.