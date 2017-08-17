Работники культуры Кыргызстана обсудят вопросы нравственности в воспитании общества

17 августа 2017, 12:33 Комментарии

БИШКЕК, 17.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики с 17 по18 августа 2017 года проводит Республиканский семинар работников культуры на тему "Роль культуры в воспитании общества".

По данным пресс-службы министерства, республиканский семинар соберет работников культуры, прибывших со всех областей страны. Перед работниками культуры на пленарном заседании выступит министр культуры, информации и туризма Тугелбай Казаков и полномочный представитель Правительства в Чуйской области Бактыбек Кудайбергенов.

Модерировать пленарное заседание и дальнейший семинар будет первый заместитель министра культуры, информации и туризма Кыргызской Республики Бактыбек Секимов. Во время семинара перед участниками выступят с докладами как представители Министерства культуры, так и отдельных учреждений.

После заседания участники республиканского семинара под руководством Министерства культуры посетят ряд достопримечательностей Чуйской области, включая музей башни Бурана, городскую библиотеку и дом культуры им. Н. Байтемирова города Токмок, Чуйскую областную библиотеку, дом культуры имени А. Тойтоева.

Работники культуры также 18 августа в рамках практического семинара посетят мемориальный комплекс "Ата-Бейит" и далее учреждения культуры Сокулукского, Жайылского и Панфиловского районов. Проведение республиканского семинара приурочено к Году нравственности, воспитания и культуры.