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Батыралиев провел встречу со специалистами по внедрению технологий в медучреждениях страны

Источник:
http://kabar.kg/news/batyralie...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443242-ru.html

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17 августа 2017, 12:36       Комментарии

БИШКЕК, 17.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев встретился с представителями европейских IT-компаний EST Prototype Ltd и GEMALTO для обсуждения вопросов по внедрению современных информационных технологий в медучреждения страны в рамках общенационального проекта "Таза коом".
Встреча состоялась вчера, 16 августа. Во время встречи были обсуждены вопросы о проводимых работах по реализации проекта "Таза Коом", а также механизмы улучшения электронных закупок лекарственных средств.
Для достижения реальных результатов сотрудничества стороны согласились наладить тесное взаимодействие и проработать вопросы на уровне экспертов по внедрению технологий электронного здравоохранения.
Отмечается, что главным результатом внедрения электронного здравоохранения должна стать новая форма организации деятельности, обеспечивающая качественно новый уровень оперативности и удобства получения населением услуг здравоохранения.

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