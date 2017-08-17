Батыралиев провел встречу со специалистами по внедрению технологий в медучреждениях страны

17 августа 2017, 12:36 Комментарии

БИШКЕК, 17.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев встретился с представителями европейских IT-компаний EST Prototype Ltd и GEMALTO для обсуждения вопросов по внедрению современных информационных технологий в медучреждения страны в рамках общенационального проекта "Таза коом".

Встреча состоялась вчера, 16 августа. Во время встречи были обсуждены вопросы о проводимых работах по реализации проекта "Таза Коом", а также механизмы улучшения электронных закупок лекарственных средств.

Для достижения реальных результатов сотрудничества стороны согласились наладить тесное взаимодействие и проработать вопросы на уровне экспертов по внедрению технологий электронного здравоохранения.

Отмечается, что главным результатом внедрения электронного здравоохранения должна стать новая форма организации деятельности, обеспечивающая качественно новый уровень оперативности и удобства получения населением услуг здравоохранения.