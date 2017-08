В Нью-Йорке появилась скульптура кормящего твитами голубей Трампа

17 августа 2017, 12:18 Комментарии

В одном из скверов Манхэттена установили скульптуру президента США Дональда Трампа, который кормит птиц твитами в виде печенья. Об этом сообщает RT со ссылкой на Newsweek.

"На самом деле это не направлено ни в поддержку Трампа, ни против него. Просто меня восхищает сила его твитов. Это почти что искусство, которое сводит людей с ума", - заявил автор памятника Алекс Гардега.

A life-size statue of Donald Trump feeding tweets to a bird is unveiled in New York City https://t.co/OtfQI5tukJ pic.twitter.com/p7i5aFPiJs

- Newsweek (@Newsweek) 16 августа 2017 г.

На скульптуре, установленной на скамейке на пересечении 5-й авеню и 76-й улицы в Нью-Йорке, представлен Трамп, одетый в костюм, на его колене устроилась птица, которая клюёт твиты из коробки с печеньем.