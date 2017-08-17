Доллар США: 68.7110 (-0.024) 
Евро: 80.5774 (-0.2343) 
Золото: 40.84 $/гр (-0.14) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Работники культуры Кыргызстана обсудят вопросы нравственности в воспитании обществаРаботники культуры Кыргызстана обсудят вопросы нравственности в воспитании обществаВ школах Таджикистана запретили хиджабы, бороды, макияж, рваные джинсы и татуировкиВ школах Таджикистана запретили хиджабы, бороды, макияж, рваные джинсы и татуировки

В Саудовской Аравии умер второй принц с начала августа

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364953_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443238-ru.html

Похожие новости

В Саудовской Аравии умер второй принц с начала августа

В Германии эвакуировали 20 тысяч человек из-за бомбы времен Второй мировой войны

Союз кинематографистов: прощание с Верой Глаголевой пройдет 19 августа в Доме кино

В Бишкеке состоялось второе заседание штаба по оказанию содействия при проведении выборов президента

10 тысяч человек эвакуированы в Германии из-за бомбы Второй мировой войны

17 августа 2017, 12:31       Комментарии

В Саудовской Аравии королевский двор объявил о смерти принца Бандара бен Фадда бен Саада бен Абдулрахмана Аль Сауда. Об этом 17 августа сообщает Лента.ру со ссылкой на саудовское агентство новостей SPA. Причина его гибели не называется.
8 августа саудовские СМИ сообщили о кончине принца Сальмана бен Абдаллаха бен Турки Аль Сауда, подробности его смерти также не раскрывались.
Траурная церемония по скончавшемуся в четверг Бандару Аль Сауду пройдет в той же мечети в столице страны Эр-Рияде, где в последний путь провожали Сальмана Аль Сауда.
19 октября прошлого года в Саудовской Аравии привели в исполнение смертный приговор в отношении принца Турки бин Сауд аль-Кабира. Член королевской семьи был признан виновным в убийстве трехлетней давности.
В настоящее время в Саудовской Аравии живет от пяти до семи тысяч потомков ибн Сауда, все они являются принцами-эмирами.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум