Бишкеку помогут избежать ошибок Москвы в развитии города

17 августа 2017, 12:36 Комментарии

БИШКЕК, 17 авг - Sputnik. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников на встрече с депутатами Бишкекского городского кенеша (БГК) пообещал консультационную помощь для развития столицы Кыргызстана.

По его словам, взаимоотношения между городами вышли на новый уровень.

"Нам есть чем обменяться. Идет развитие новых технологий, в том числе так называемого Smart city. Мы с удовольствием поделимся опытом, покажем и расскажем об ошибках, которые совершили, чтобы другие их не повторили", - сказал Шапошников.

Мэр Бишкека Албек Ибраимов отметил, что побывал недавно в Москве на "Урбан-форуме", где было подписано соглашение о сотрудничестве столиц Кыргызстана и России.

"Есть некоторые ошибки, которых мы могли бы избежать у себя", - пояснил Ибраимов.

Председатель БГК Канатбек Музуралиев отметил, что есть обоюдное понимание необходимости активизации дальнейшего сотрудничества.

В Бишкек официальная делегация депутатов Московской думы прибыла в среду. Это ответный визит. В феврале текущего года делегация столичного кенеша нанесла официальный визит в Москву. Программа пребывания москвичей рассчитана на пять дней.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });