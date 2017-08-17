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Бишкеку помогут избежать ошибок Москвы в развитии города

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443237-ru.html

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17 августа 2017, 12:36       Комментарии

БИШКЕК, 17 авг - Sputnik. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников на встрече с депутатами Бишкекского городского кенеша (БГК) пообещал консультационную помощь для развития столицы Кыргызстана.
По его словам, взаимоотношения между городами вышли на новый уровень.
"Нам есть чем обменяться. Идет развитие новых технологий, в том числе так называемого Smart city. Мы с удовольствием поделимся опытом, покажем и расскажем об ошибках, которые совершили, чтобы другие их не повторили", - сказал Шапошников.
Мэр Бишкека Албек Ибраимов отметил, что побывал недавно в Москве на "Урбан-форуме", где было подписано соглашение о сотрудничестве столиц Кыргызстана и России.
"Есть некоторые ошибки, которых мы могли бы избежать у себя", - пояснил Ибраимов.
Председатель БГК Канатбек Музуралиев отметил, что есть обоюдное понимание необходимости активизации дальнейшего сотрудничества.
В Бишкек официальная делегация депутатов Московской думы прибыла в среду. Это ответный визит. В феврале текущего года делегация столичного кенеша нанесла официальный визит в Москву. Программа пребывания москвичей рассчитана на пять дней.
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