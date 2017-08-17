Мэрия Бишкека ко Дню независимости Кыргызстана арендует биотуалеты

17 августа 2017, 12:21 Комментарии

Мэрия ко Дню независимости арендует биотуалеты на 100 тыс. сомов. Об этом сообщается на портале государственных закупок.

Управление культуры мэрии Бишкека объявило тендер на 6,7 млн сомов. На эти деньги планируется привлечь творческие группы, артистов эстрады и квалифицированной режиссерско-постановочной группы.

А также в сумму входят услуги технической группы для обеспечения звукового и светового сопровождения и установки LED-экранов, сцены, декораций и аренда биотуалетов.