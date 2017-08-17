Депутаты Мосгордумы ознакомились работой Бишкекского горкенеша

17 августа 2017, 12:10 Комментарии

В Бишкек прибыла официальная делегация депутатов Московской государственной Думы, возглавляемая председателем Алексеем Шапошниковым.

Депутаты БГК ознакомили московских коллег городом и рассказали о структуре работы. Председатель БГК Канат Музуралиев, отметил что отношения между КР и РФ уже насчитывают несколько веков.

"Наша с вами история имеет богатые корни. В этом году исполнилось ровно 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Россией, за эти годы, страны создали солидную договорную базу, как для развития двухстороннего сотрудничества, так и для взаимоотношений на многосторонней основе. Депутаты горкенеша работают в тесном контакте со столичной мэрией, что способствует решению городских проблем. Рассчитываю, что сегодня мы продолжим диалог между нашими городами по всем вопросам, представляющим взаимный интерес. У нас есть обоюдное понимание необходимости активизации дальнейшего сотрудничества. Убежден, что ваш визит в Кыргызстан будет вести плодотворным", – сказал Музуралиев.

В свою очередь, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что рад находиться в Бишкеке.

"Взаимоотношения двух великих городов начали работать на новом уровне. У нас есть много чем обменяться. Мы готовы поделиться опытом", – сказал он.

Программа пребывания делегации депутатов из Москвы рассчитана на пять дней. В ходе визита состоятся ряд официальных встреч.