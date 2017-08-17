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Депутаты Мосгордумы ознакомились работой Бишкекского горкенеша

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/deputa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443235-ru.html

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17 августа 2017, 12:10       Комментарии

В Бишкек прибыла официальная делегация депутатов Московской государственной Думы, возглавляемая председателем Алексеем Шапошниковым.
Депутаты БГК ознакомили московских коллег городом и рассказали о структуре работы. Председатель БГК Канат Музуралиев, отметил что отношения между КР и РФ уже насчитывают несколько веков.
"Наша с вами история имеет богатые корни. В этом году исполнилось ровно 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Россией, за эти годы, страны создали солидную договорную базу, как для развития двухстороннего сотрудничества, так и для взаимоотношений на многосторонней основе. Депутаты горкенеша работают в тесном контакте со столичной мэрией, что способствует решению городских проблем. Рассчитываю, что сегодня мы продолжим диалог между нашими городами по всем вопросам, представляющим взаимный интерес. У нас есть обоюдное понимание необходимости активизации дальнейшего сотрудничества. Убежден, что ваш визит в Кыргызстан будет вести плодотворным", – сказал Музуралиев.
В свою очередь, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что рад находиться в Бишкеке.
"Взаимоотношения двух великих городов начали работать на новом уровне. У нас есть много чем обменяться. Мы готовы поделиться опытом", – сказал он.
Программа пребывания делегации депутатов из Москвы рассчитана на пять дней. В ходе визита состоятся ряд официальных встреч.

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