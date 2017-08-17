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В Саудовской Аравии умер второй принц с начала августа

Источник:
http://kabar.kg/news/v-saudovs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443234-ru.html

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В Саудовской Аравии умер второй принц с начала августа

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17 августа 2017, 12:05       Комментарии

Бишкек, 17.08.17 /Кабар/. В Саудовской Аравии королевский двор объявил о смерти принца Бандара бен Фадда бен Саада бен Абдулрахмана Аль Сауда. Об этом 17 августа сообщает саудовское агентство новостей SPA.
Смерть наступила 16 августа. Причина его смерти не называется.
8 августа королевский двор сообщил о кончине 26-летнего принца Сальмана бен Абдаллаха бен Турки Аль Сауда. Причина также не была указана. СМИ со ссылкой на близких родственников сообщали, что у него произошел сердечный приступ.

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