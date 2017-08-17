По итогам заседаний межправкомиссий Кыргызстана и Узбекистана подписаны итоговые документы

17 августа 2017, 12:09 Комментарии

БИШКЕК, 17.08.17. /Кабар/. В Бишкеке накануне под председательством премьер-министров Кыргызстана - Сооронбая Жээнбекова и Узбекистана - Абдуллы Арипова прошли заседания межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между КР и РУз и межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между двумя странами. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

По итогам переговоров подписаны следующие документы: Протокол 8-го заседания совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном, а также Протокол № 31 совместного заседания правительственных делегаций КР и РУз по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-узбекской границы.