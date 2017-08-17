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По итогам заседаний межправкомиссий Кыргызстана и Узбекистана подписаны итоговые документы

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/po-itogam...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443233-ru.html

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17 августа 2017, 12:09       Комментарии

БИШКЕК, 17.08.17. /Кабар/. В Бишкеке накануне под председательством премьер-министров Кыргызстана - Сооронбая Жээнбекова и Узбекистана - Абдуллы Арипова прошли заседания межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между КР и РУз и межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между двумя странами. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
По итогам переговоров подписаны следующие документы: Протокол 8-го заседания совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном, а также Протокол № 31 совместного заседания правительственных делегаций КР и РУз по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-узбекской границы.

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