Бишкекчан снова ждут на музыкальных вечерах

17 августа 2017, 12:21 Комментарии

БИШКЕК, 17.08.17. /Кабар/. Мэрия Бишкека продолжает музыкальные вечера под открытым небом теперь на территории Октябрьского района.

Как сообщает пресс-служба столичного муниципалитета, 18 августа 2017 года в 18:00 в парке Победы имени Даира Асанова (Южные ворота) состоится открытие мероприятия.

В программе запланировано выступление симфонического оркестра и звезд кыргызской эстрады.

Данное мероприятие пройдет во исполнение Указа Президента КР от 5 января 2017 года "Об объявлении 2017-года Годом нравственности, воспитания и культуры.

Мэрия Бишкека приглашает всех желающих посетить музыкальные вечера. При себе необходимо иметь хорошее настроение, чтобы получить заряд положительных эмоций на предстоящие выходные.

Напомним, что ранее музыкальные вечера прошли в Свердловском районе столицы.