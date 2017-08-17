В школах Таджикистана запретили хиджабы, бороды, макияж, рваные джинсы и татуировки

17 августа 2017, 12:24 Комментарии

Бишкек, 17.08.17 /Кабар/. В школах Таджикистана запрещается ношения хиджаба, узких, порванных джинсов, мини и узких юбок, ношение более одной серьги на ушах, яркого или броского макияжа. Об этом сообщает Министерство науки и образования Таджикистана.

Школьникам также не разрешается ношения бород и длинных волос, серьги, длинных ногтей, колец, ношение джинсов им разрешается только в зимний сезон, пишет avesta.tj.

Минобразования также рекомендует таджикским школьникам не носить одежду из синтетических материалов. В период пребывания в школах не разрешается иметь татуировки, носить футболки с рекламными надписями, с изображениями государственной символики других стран.

Всем учащимся школ страны не разрешается ношения спортивной одежды во время занятий, кроме физкультуры и субботников.

В то же время школьницам разрешается ношение национальных платков и тюбетеек.

На праздники школьникам рекомендуют одевать протокольную одежду – для юношей темные, синие костюмы, такого цвета обувь, белые рубашки, галстуки, для девушек — темные или синие юбки ниже колена, такого же цвета туфли, белые рубашки, галстуки, костюмы и брюки, девушки также могут одевать национальную одежду.