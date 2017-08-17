Доллар США: 68.7110 (-0.024) 
Евро: 80.5774 (-0.2343) 
Золото: 40.84 $/гр (-0.14) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Саудовской Аравии умер второй принц с начала августаВ Саудовской Аравии умер второй принц с начала августаМэрия Бишкека ко Дню независимости Кыргызстана арендует биотуалетыМэрия Бишкека ко Дню независимости Кыргызстана арендует биотуалеты

В школах Таджикистана запретили хиджабы, бороды, макияж, рваные джинсы и татуировки

Источник:
http://kabar.kg/news/v-shkolak...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443231-ru.html

Похожие новости

Посольство Катара и Красный полумесяц помогли детям-сиротам подготовиться к школе

Сегодня: подарок от президента, лоб в лоб, примите моего ребенка в школу

Сумма импорта автомашин в Таджикистане сократилась на треть

Таджикистан сокращает торговлю с Китаем и Россией, наращивая ее с Казахстаном

Север Таджикистана остался без интернета

17 августа 2017, 12:24       Комментарии

Бишкек, 17.08.17 /Кабар/. В школах Таджикистана запрещается ношения хиджаба, узких, порванных джинсов, мини и узких юбок, ношение более одной серьги на ушах, яркого или броского макияжа. Об этом сообщает Министерство науки и образования Таджикистана.
Школьникам также не разрешается ношения бород и длинных волос, серьги, длинных ногтей, колец, ношение джинсов им разрешается только в зимний сезон, пишет avesta.tj.
Минобразования также рекомендует таджикским школьникам не носить одежду из синтетических материалов. В период пребывания в школах не разрешается иметь татуировки, носить футболки с рекламными надписями, с изображениями государственной символики других стран.
Всем учащимся школ страны не разрешается ношения спортивной одежды во время занятий, кроме физкультуры и субботников.
В то же время школьницам разрешается ношение национальных платков и тюбетеек.
На праздники школьникам рекомендуют одевать протокольную одежду – для юношей темные, синие костюмы, такого цвета обувь, белые рубашки, галстуки, для девушек — темные или синие юбки ниже колена, такого же цвета туфли, белые рубашки, галстуки, костюмы и брюки, девушки также могут одевать национальную одежду.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум