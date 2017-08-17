17 августа 2017, 12:06 Комментарии

Бишкекский горкенеш и Мосгордума намерены вывести двусторонние отношения на более высокий уровень.

Как сообщил в ходе встречи с делегацией Мосгордумы председатель БГК Канат Музуралиев, визит делегации свидетельствует о том, что двусторонние отношения будут продолжаться.

"Неделю назад подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Ассамблеей народов России и Ассамблеей народа Кыргызстана. Главным объединяющим стержнем между двумя народами всегда был и будет русский язык. Россияне могут быть спокойны за судьбу соотечественников, их права в Кыргызстане защищены.

Рассчитываю, что сегодня мы продолжим диалог между нашими городами по всем вопросам, представляющий взаимный интерес", - сказал он.

В свою очередь председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что взаимоотношения двух великих городов по сути начали работать на новом уровне. "У нас есть много чем обменяться, мы с удовольствием поделимся и покажем те ошибки, которые мы совершили", - сказал он.