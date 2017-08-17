Минздраву не хватает денег на программы по борьбе с ВИЧ/СПИДом

17 августа 2017, 11:45 Комментарии

Для программы по борьбе с ВИЧ/СПИДом в Кыргызстане необходимо дополнительное финансирование из госбюджета в связи со снижением донорских вливаний. Об этом заявил директор Республиканского центра "СПИД" Улан Кадырбеков.

"На сегодняшний день в начале недели мы получили подтверждение от Минфина на дополнительные 20 миллионов сомов на 2018 год, то есть бюджет по статье "медикаменты и изделия медицинского назначения" составит 40 млн сомов из бюджета и 3 млн сомов со спецсчета Республиканского центра "СПИД". И даже этого недостаточно, потому что если проанализировать, то новый грант Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, рассчитанный на 2018-2020 годы, составляет на ВИЧ и туберкулез всего лишь 23 млн долларов, из них на ВИЧ пойдет менее 11 млн долларов, а это крайне недостаточно с учетом того, что ежегодно ранее выделялось и в последние два года было заложено по 7 млн долларов. В этих условиях нам очень важна поддержка правительства и выделение дополнительных финансовых средств", - говорит Кадырбеков.

Напомним, Глобальный фонд, выступающий основным донором программ против ВИЧ/СПИДа и туберкулеза начал поэтапное сокращение финансирования программ в Кыргызстане. На 2018-2020 годы Глобальный фонд выделил только $3,7 млн, тогда как объем финансирования в 2014 году был в два раза больше. И недостающую часть кыргызская сторона должна покрывать сама.

По предварительным прогнозам, если не активизировать профилактические программы, то к 2020 году число пациентов с ВИЧ/СПИДом увеличится в три раза и достигнет 20 тысяч человек.

Также, по словам Кадырбекова, большой проблемой является то, что не всегда органы местного самоуправления и государственные структуры относятся с

пониманием и не всегда выполняют поставленные задачи в полном объеме.

Подсчитано, что вклад в борьбу с ВИЧ/СПИДом других госорганов, помимо Минздрава КР, составляет менее 2%. Речь не только о финансах, но и о политической приверженности и отсутствии желания руководителей.

С момента первого случая ВИЧ в Кыргызстане на 1 августа 2017 года зарегистрировано 7 499 случаев ВИЧ-инфекции, из них 6450 – граждане КР. Половой путь передачи инфекции выбивается на первый план - 48%.

По словам Кадырбекова, большой проблемой сейчас является распространение ВИЧ не только в ключевых группах, но и среди благополучного населения. И здесь большое значение приобретает межсекторальный и межведомственный подход и взаимодействие, потому что работа с общим населением касается не только здравоохранения.