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Политические гонения - дежурная оговорка всех высокопоставленных чиновников

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364951_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443227-ru.html

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17 августа 2017, 11:52       Комментарии

"Политические гонения - дежурная оговорка всех высокопоставленных чиновников", - заявил политолог Токтогул Какчекеев, комментируя приговор лидеру партии "Ата-Мекен" Омурбеку Текебаеву.
Какчекеев отметил, что Кыргызстан идет вперед, страна к своим достижениям и недостаткам относится критически.
"Но поскольку мы живем в буржуазном обществе, в объятиях капитализма, равенство людей определяется только конституционной гарантией и законом. Следовательно, стране нужна законность. Вот этот суд по взяткам в 1 млн долларов США считается состоятельным, потому что были живые свидетели. Следствие велось тщательно и долго. И это был не рядовой гражданин КР, а монстр кыргызской демократии, который с 90-х годов находился в парламенте. И следствие очень скрупулезно подходило к каждому факту, случаю и подкрепляло каждую доказательную часть", - сказал он.
По его словам, политических гонений в уголовном деле не может быть. В таких случаях все лица высоких должностей считают себя жертвами политических преследований, антидемократизма, тоталитаризма и так далее. Это, как считает политолог, дежурная оговорка всех высокопоставленных чиновников.
"Свидетельские данные как внутри страны, так и за ее пределами говорят о виновности Текебаева. Его адвокаты просят показать этот миллион. Но как можно показать этот миллион, если он был уже истрачен", - возмутился политолог.
Какчекеев подчеркнул, что суду нужно отдать должное, потому что он был справедлив, как Соломон.

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