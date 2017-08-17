Турист из Испании упал с горы в Кыргызстане, у него перелом

17 августа 2017, 11:52 Комментарии

БИШКЕК, 17 авг - Sputnik. Гражданин Испании в среду упал с горы на кыргызско-таджикской границе и был доставлен в Ошскую областную больницу.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава КР, 57-летний испанец занимается горным туризмом. У него зафиксирован закрытый оскольчатый перелом со смещением правой большеберцовой кости. Иностранец госпитализирован в отделение травматологии.

Больной обеспечен всем необходимым, лечение и наблюдение продолжаются, добавили в Минздраве.

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