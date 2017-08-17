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Кыргызские артисты стали участниками фестиваля в Италии

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443225-ru.html

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17 августа 2017, 11:55       Комментарии

В Италии стартовал первый фестиваль культур "Народы встречаются" на, который съехались представители пяти континентов и в том числе творческий коллектив детской школы искусств № 4 Управления культуры мэрии города Бишкек.
Делегация из Кыргызстана сформирована из двух коллективов, вокально-хореографический ансамбль "Адис" и фольклорный ансамбль "Нур" ДШИ № 4.
"Во время фестиваля соотечественники, проживающие в Италии, приехали с разных городов, чтобы поддержать и поприветствовать наших артистов. А также они преподнесли бесценный подарок в виде поездки всей делегации на Адриатическое море. Впервые за 15 лет делегация из Кыргызстана приняла участие в фольклорном фестивале. Итальянские зрители глубже познакомились с культурой, традициями и национальными костюмами Кыргызстана", – говорится в сообщении.
В фестивале наряду с Кыргызстаном выступают страны Африки, Европы, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

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