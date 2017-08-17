Кыргызские артисты стали участниками фестиваля в Италии

17 августа 2017, 11:55 Комментарии

В Италии стартовал первый фестиваль культур "Народы встречаются" на, который съехались представители пяти континентов и в том числе творческий коллектив детской школы искусств № 4 Управления культуры мэрии города Бишкек.

Делегация из Кыргызстана сформирована из двух коллективов, вокально-хореографический ансамбль "Адис" и фольклорный ансамбль "Нур" ДШИ № 4.

"Во время фестиваля соотечественники, проживающие в Италии, приехали с разных городов, чтобы поддержать и поприветствовать наших артистов. А также они преподнесли бесценный подарок в виде поездки всей делегации на Адриатическое море. Впервые за 15 лет делегация из Кыргызстана приняла участие в фольклорном фестивале. Итальянские зрители глубже познакомились с культурой, традициями и национальными костюмами Кыргызстана", – говорится в сообщении.

В фестивале наряду с Кыргызстаном выступают страны Африки, Европы, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.