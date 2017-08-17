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Посольство Катара и Красный полумесяц помогли детям-сиротам подготовиться к школе

 

Фотографии: kabar.kg

      

Источник:
http://kabar.kg/news/posol-stv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443224-ru.html

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17 августа 2017, 11:48       Комментарии

БИШКЕК, 17.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В Бишкеке 300 детям из социально-уязвимых слоев населения и сиротам оказали материальную помощь на покупку школьных принадлежностей.
Благотворительная акция была инициирована Национальным обществом красного полумесяца и Катарским благотворительным фондом в Кыргызстане. Общий фонд данной акции составил 12 тыс долларов, и каждому участнику в конверте была вручена сумма в размере 40 долларов.
Церемония вручения денежных средств прошла сегодня в Бишкеке в Национальном музее изобразительных искусств. Конверты дети получили из рук посла Катара в Кыргызстане Мохамед Бин Арар Аль-Наими и генерального директора Красного полумесяца в стране Рустама Алиева.
"Наша организация регулярно проводит подобные мероприятия, буквально в начале июля мы раздали более 5 тысяч продуктовых пакетов нуждающимся семьям. И вот перед началом нового учебного года мы решили провести еще одну благотворительную акцию для уязвимых детей с целью оказать им поддержку для подготовки к школе. Нашу инициативу поддержало посольство Катара в Кыргызстане и выделило 12 тыс долларов, если перевести на сомы, то это около 850 тысяч. Мы выбрали разные категории детей, среди них есть больные туберкулезом, ВИЧ-позитивные, есть сироты. Наши волонтеры контактируют с ними и сами видят, как они живут. До этого мы брали списки социально-уязвимых в специальных ведомствах, но не все оказывались нуждающимися в помощи. В сегодняшней акции участвуют жители города Бишкек и его окраин, но в последующем мы планируем охватить и детей из регионов", - рассказал Алиев.
Посол Катара отметил, что намерен и в дальнейшем поддерживать акции благотворительного характера, и пожелал детям успехов в учебе, чтобы в будущем они могли достичь больших целей.
Родители и опекуны детей в свою очередь выразили большую признательность организаторам акции за оказанную поддержку.
"Мои дети – сироты. Я являюсь их дедушкой. Мне 76 лет. Воспитываю троих девочек. Все школьницы. И нам очень тяжело обеспечить их всем необходимым, но мы все делаем ради них. Очень приятно, когда еще оказывается такая поддержка со стороны", - поделился радостью пенсионер Эсенгул Ажыкулов.
Для справки, Катарская благотворительная организация ведет свою деятельность в КР с 2003 года через своих партнеров. С мая текущего года она открыла офис в Бишкеке. Основным направлением ее деятельности является социально-гуманитарная помощь, в частности в сфере образования, здравоохранении, помощь сиротам и в чрезвычайных ситуациях.

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