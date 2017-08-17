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Сторонники Текебаева прокляли судью, приговорившего его к 8 годам тюрьмы

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364946_st...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443222-ru.html

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Омурбека Текебаева и Дуйшенбека Чотонова приговорили к 8 годам тюрьмы

17 августа 2017, 11:24       Комментарии

Вчера, 16 августа, в Первомайском суде после оглашения приговора в отношении лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова их сторонники, присутствующие в зале заседания, прокляли судью Айбека Эрнис уулу.
Отметим, вчера в 9 часов вечера судья зачитал вердикт, где обоих обвиняемых приговорил к 8 годам лишения свободы. Кроме того, Текебаев и Чотонов лишены права занимать государственные должности в течение трех лет. Вдобавок обоих коснется конфискация имущества.
После оглашения сторонники начали хором кричать судье: "Наалат!" (Позор)". Также женщины кричали, что судья будет проклят за антизаконные решения.

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