Испанский альпинист пострадал в горах в Ошской области

17 августа 2017, 11:34 Комментарии

Вчера, 16 августа, в горах на границе Таджикистана и Кыргызстана 57-летний гражданин Испании, занимавшийся горным туризмом, упал с горы и был доставлен в Ошскую областную больницу. Об этом сообщили в Минздраве.

Врачи диагностировали у него закрытый оскольчатый перелом со смещением правой большеберцовой кости. Сейчас он находится в отделении травматологии.

"Больной обеспечен необходимыми лекарственными средствами, лечение и наблюдение продолжаются", - отметили в медицинском ведомстве.

Отметим, это не первый инцидент в этом сезоне. 29 июля в Иссык-Кульской области в горах погибла альпинистка из Литвы, 27 июля альпинист из Турции умер во время восхождения на пик Тянь-Шаня, 23 июля при восхождении на пик Ленина погиб российский альпинист Юрий Курмачев. Наиболее удачно сложилась история альпиниста из Германии, которого спасли 31 июля и гражданки России, которую спасли 3 августа.