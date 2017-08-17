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Митинг — воды и света требуют самозахватчики возле городской свалки

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443218-ru.html

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17 августа 2017, 11:33       Комментарии

БИШКЕК, 17 авг - Sputnik. Возле мэрии проходит митинг жителей новостройки "Алтын-Казык", расположенной около городской свалки.
Собралось около 20 человек.
По их словам, у них нет питьевой воды, электричество проведено, но все равно есть проблемы с электроснабжением. Кроме этого, детей не принимают в школы.
Как рассказала жительница новостройки Саламат Рыскулова, документов на землю у них нет.
В настоящее время часть митингующих зашла в мэрию для встречи с ее представителями.
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