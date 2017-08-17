Ирригация: Кыргызстан выходит на новый виток развития

17 августа 2017, 10:52 Комментарии

"В течение 10 лет, поэтапно и последовательно мы добьемся освоения 65 тыс. гектаров земли. На 9 600 гектарах земли, которая в настоящее время орошается при помощи насосов, мы намерены провести поливную воду через каналы", - заявил премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков, говоря о решении проблем в ирригационной системе в интервью ОТРК.

Площадь поливных земель по всей республики Правительство КР планирует увеличить за счет строительства 45 водохозяйственных объектов с учетом их экономических, технических показателей и социальной значимости для регионов. Это предусматривает новая государственная программа развития ирригации на ближайшие пять лет, утвержденная кабинетом министров. Премьер считает ирригацию и совершенствование системы водопользования приоритетным направлением своей команды. Создание новой ирригационной инфраструктуры улучшит социально-экономическое положение, обеспечит развитие регионов, откроет новые рабочие места, что непременно отразится на сокращении объемов трудовой миграции.

В том, что решение проблем ирригации для страны, в которой боле 60% населения заняты в сельском хозяйстве – это верный путь к достижению экономического роста и борьбы с бедностью, Жээнбеков был уверен еще 10 лет назад, будучи министром сельского хозяйства в Правительстве Алмазбека Атамбаева. Он был одним из разработчиков проекта по строительству ирригационного канала Иренжит протяженностью более 7,5 тыс. метров в Аксыйском районе Джалал-Абадской области. Главная цель этого проекта заключалась в устранении зависимости сельского населения от ирригационных сетей Узбекистана. Тогда реализацию проекта пришлось приостановить, а дать новый старт удалось летом 2014 г. Как рассказал премьер в интервью ОТРК, "в то время было немало тех, кто считал, что проект слишком сложен и не верил в его успех".

Сегодня подобные проекты реализуются по всей стране. В регионах строятся и запускаются новые ирригационные объекты. Во время рабочей поездки в Джалал-Абадскую область премьер-министр С.Жээнбеков проинспектировал насосную станцию и бассейн суточного регулирования (БРС) в Токтогульском районе.

Насосная станция построена в селе КотормоТоркенского айыльного аймака в ноябре прошлого года. На ее строительство затрачено 2,5 млн. сомов. При полном вводе объекта в эксплуатацию, запланированном на ближайшее время, площадь орошаемых земель в Торкенском сельском округе увеличится на 200 гектаров. 1,5 тыс. гектаров и 680 домохозяйств будут обеспечены поливной водой после запуска бассейна суточного регулирования в сельском округе Уч-Терек. Объем искусственного водоема составляет 750 тыс. кубометров. Бассейн снимет нагрузку с электрических насосных станций Ак-Терек-1 и Ак-Терек-2. Строительство БРС профинансировано из специального фонда развития Токтогульского района. По результатам проверки Глава кабимина поручил в короткие сроки запустить все объекты на полную мощность.

В этом году новые ирригационные сети были введены в эксплуатацию в Чуйской и Баткенской областях. Эти меры подтверждают стремление Правительства КР к разумному использованию водных ресурсов и решению проблем по обеспечению сельхозпроизводителей поливной водой. Ведь в полевой сезон для фермерских и крестьянских хозяйств вода – острый дефицит. Площадь орошаемых земель страны равна 1, 02 млн. гектаров. Экономисты считают этот показатель незначительным в масштабах горной республики. Но и эти земли остаются неиспользованными из-за проблем доставки воды до потребителей. Причина кроется в устаревшей и вышедшей из строя ирригационной системе.

Искусственный полив земель осуществляется за счет 1030 оросительных и коллекторно-дренажных сетей. По подсчетам специалистов, в Иссык-Кульской области почти 70% коллекторно-дренажных сетей находится в плачевном положении, в Баткенской – 57% и Ошской – 47 %. Из-за неудовлетворительного технического состояния ирригационных каналов потери воды при подаче от водозабора до полей составляют более 40%..

Особую тревогу вызывают состояние, техническая эксплуатация, надежность и безопасность водохранилищ. Крупные резервуары – важный инструмент, регулирующий потребление воды во всем центральноазиатском регионе. Общий объем воды в 34-х водохранилищах республики составляет 25 млрд. кубических метров.

Отработанный ресурс ирригационной системы приводит к разрушению оросительных каналов и повреждению конструкций гидротехнических сооружений. Оросительные каналы забиваются наносами грязи, ила и мусора. Их нерегулярная очистка снижает пропускную способность на 15-25 %. Техника, предназначенная для поддержки сетей, также изношена и непригодна для эксплуатации. Разруха в ирригационной системе ведет к потерям воды и сокращению поливов сельхозкультур.

На преодоление кризиса в рамках госпрограммы развития ирригации кабмин направляет солидные средства, в том числе и иностранные инвестиции. 58,8 млрд. сомов предусмотрены на строительство новых водохозяйственных объектов, реконструкцию оросительных каналов, обновление, модернизацию и капитальный ремонт оборудования, обеспечение новых рабочих мест.

"Теперь, программу развития ирригационной системы мы, с учетом прошлых недочетов, решили разбить на три этапа. Первый этап – реализация 12 проектов на сумму 4 млрд. 900 млн. сомов. Во втором этапе предусмотрена реализация 17 проектов. Ведутся переговоры со всемирными финансовыми институтами по привлечению инвестиций. Из бюджета будут выделены 800 млн. сомов. На третьем этапе предусмотрено 12 проектов, на реализацию которых пока средства не найдены. Но мы над этим работаем", - отметил С. Жээнбеков в интервью.

По прогнозам минсельхоза средняя арендная плата за 1 га новых освоенных земель будет определена в 20-25 тыс. сом, что в свою очередь составляет 1,5 млрд. сомов в год. Внутриваловый продукт прогнозируется на уровне 12 млрд. сомов. Госпрграмма также предусматривает возможность строительства ГЭС с привлечением иностранного капитала.

Глобальный же результат программы видится в увеличении площади орошаемых земель, что, несомненно, приведет к росту сельскохозяйственного сектора, развитию перерабатывающей промышленности и созданию кормовой базы для животноводства. По расчетам правительства доля орошаемых земель в ВВП составит 2 млрд. сомов.

Развитие ирригации и системы водопользования являются центральным компонентом в Национальной стратегии устойчивого развития КР на 2013-2017 гг. и новой стратегии до 2040 г. Процесс возрождения ирригационной системы тесно связан с другими госпрограммами, которые правительство активно реализует в сфере повышения плодородия земель, развития регионов и поддержки сельхозпроизводителей.

ИАЦ "Кабар"