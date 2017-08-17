Любительница бодибилдинга из Австралии умерла из-за белковых добавок

17 августа 2017, 10:55 Комментарии

Бишкек, 17.08.17 /Кабар/. 25-летняя австралийка Миган Хеффорд (Meegan Hefford) умерла в результате употребления белковых пищевых добавок для бодибилдинга. Об этом сообщает издание PerthNow. В июне женщину нашли без сознания в собственной квартире. Ее доставили в больницу, но врачи не смогли ей помочь. Спустя три дня она скончалась.

Хеффорд увлекалась бодибилдингом. Незадолго до гибели она начала подготовку к соревнованиям, намеченным на сентябрь. Женщина посещала спортзал два раза в день, перешла на диету с высоким содержанием белков и употребляла белковые пищевые добавки, пишет lenta.ru.

Когда Хеффорд попала в больницу, медики нашли у нее редкое врожденное расстройство цикла мочевины — механизма, используемого организмом для преобразования азотсодержащих продуктов распада в мочевину, которая выводится почками. Такое нарушение встречается у одного человека из восьми тысяч.

Расстройство не проявляло себя, пока австралийка питалась нормально. Когда она изменила свой рацион, организм перестал справляться с избытком белка в ее пище. В крови и спинномозговой жидкости женщины стал накапливаться аммиак. В последние недели перед гибелью она жаловалась на постоянную усталость и странные ощущения.

Теперь семья погибшей призывает к более строгому регулированию деятельности производителей пищевых добавок. Родители Хеффорд считают, что необходимы предупреждения об опасности диет с высоким содержанием белка.

В 2016 году сообщалось, что чемпионка Австралии по бодибилдингу Энди Пейдж скончалась в возрасте 32 лет.