Турист из Испании упал и сломал ногу в горах на юге Кыргызстана

17 августа 2017, 11:06 Комментарии

Бишкек, 17.08.17 /Кабар/. 57-летний гражданин Испании, занимавшийся горным туризмом в горах на границе Таджикистана и Кыргызстана, упал с горы и с травмами был доставлен в Ошскую областную больницу.

По информации Министерства здравоохранения, несчастный случай произошел 16 августа. Врачи диагностировали у иностранца закрытый оскольчатый перелом со смещением правой большеберцовой кости. Он сейчас находится в отделении травматологии.

"Больной обеспечен необходимыми лекарственными средствами, лечение и наблюдение продолжается", - сообщили в Минздраве.

Напомним, за лето 2017 года туристы из Германии и России получили травмы и были госпитализированы, а также в горах погиб альпинист из Турции.