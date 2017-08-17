Доллар США: 68.7110 (-0.024) 
Евро: 80.5774 (-0.2343) 
Золото: 40.84 $/гр (-0.14) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Будущее стратегических отраслей экономики стран ЕАЭС определится на "Евразийской неделе" в АстанеБудущее стратегических отраслей экономики стран ЕАЭС определится на "Евразийской неделе" в Астане10:59: случай на парковке — когда внедорожник мешает всем10:59: случай на парковке — когда внедорожник мешает всем

Турист из Испании упал и сломал ногу в горах на юге Кыргызстана

Источник:
http://kabar.kg/news/v-gorakh-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443215-ru.html

Похожие новости

Кыргызстан и Узбекистан подготовили проект описания 1170 км совместной границы, - С.Жээнбеков

Испанский альпинист пострадал в горах в Ошской области

"Реал" вновь победил "Барселону" и завоевал Суперкубок Испании по футболу

Ирригация: Кыргызстан выходит на новый виток развития

Сооронбай Жээнбеков: Кыргызстан и Узбекистан подготовили проект описания 1170 км совместной границы

17 августа 2017, 11:06       Комментарии

Бишкек, 17.08.17 /Кабар/. 57-летний гражданин Испании, занимавшийся горным туризмом в горах на границе Таджикистана и Кыргызстана, упал с горы и с травмами был доставлен в Ошскую областную больницу.
По информации Министерства здравоохранения, несчастный случай произошел 16 августа. Врачи диагностировали у иностранца закрытый оскольчатый перелом со смещением правой большеберцовой кости. Он сейчас находится в отделении травматологии.
"Больной обеспечен необходимыми лекарственными средствами, лечение и наблюдение продолжается", - сообщили в Минздраве.
Напомним, за лето 2017 года туристы из Германии и России получили травмы и были госпитализированы, а также в горах погиб альпинист из Турции.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум