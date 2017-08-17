Будущее стратегических отраслей экономики стран ЕАЭС определится на "Евразийской неделе" в Астане

17 августа 2017, 11:10 Комментарии

БИШКЕК, 17.08.17. /Кабар/. На Международном выставочном форуме "Евразийская неделя" обсудят межрегиональную кооперацию стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), будет презентован доклад Всемирного банка, посвященный анализу развития цифровой экономики в Евразии, и порядка 300 компаний из ЕАЭС представят свои экспозиции. Об этом рассказали 11 августа на пресс-конференции в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которая состоялась в формате телемоста Москва – Астана – Бишкек – Минск – Ереван, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Форум пройдет с 24 по 26 августа 2017 года в Казахстане на площадке "Астана ЭКСПО-2017".

О целях форума "Евразийская неделя" и его значении для успеха евразийской интеграции журналистам на пресс-конференции рассказали официальные лица ЕЭК, заместители профильных министров государств-членов ЕАЭС и представители бизнес-сообщества.

Открывая пресс-конференцию, член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК, председатель оргкомитета "Евразийской недели" Вероника Никишина сообщила, что в этом году деловая программа включает 30 дискуссионных мероприятий, которые охватят 13 стратегически значимых для общего рынка ЕАЭС отраслей экономики. В мероприятиях примут участие более 250 спикеров из 17 стран. Для участия в форуме уже зарегистрировались представители 35 государств, включая страны ЕАЭС, СНГ, Юго-Восточной и Южной Азии, Ближнего Востока, Европы, Африки и Северной Америки.

В рамках форума впервые планируется обсудить вопрос межрегиональной кооперации в ходе встречи губернаторов стран ЕАЭС, в которой примут участие руководители более 20 регионов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Помимо мероприятий, включенных в деловую программу, на форуме будет работать Биржа субконтрактов, нацеленная на налаживание прямых контактов и развитие сотрудничества крупных, средних и малых предприятий государств ЕАЭС. Кроме того, в течение трех дней будет действовать интерактивная экспозиция с участием около 300 компаний из стран Союза, имеющих предложения для наращивания своего экспорта в третьи страны.

Член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков обратил внимание журналистов на дискуссии и круглые столы форума, где будет обсуждаться формирование единого рынка услуг и общего финансового рынка Союза, а также эффективное развитие единого рынка труда и создание благоприятных условий для инвестирования в страны ЕАЭС. По словам Тимура Жаксылыкова, особое внимание будет уделено вопросам подготовки Концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС, работа над которой сейчас ведется Департаментом финансовой политики ЕЭК совместно с правительствами и национальными (центральными) банками стран Союза. В Концепции будут определены основные цели, принципы, задачи, этапы и ожидаемые результаты формирования общего финансового рынка ЕАЭС. Также планируется обсудить вопросы формирования единого биржевого пространства ЕАЭС и опыт развития Международного финансового центра в Казахстане.

О том, что на "Евразийской неделе" завершится общественное обсуждение проекта Основных направлений реализации цифровой повестки стран Союза, а в октябре этот документ планируется представить на рассмотрение премьер-министрам государств-членов ЕАЭС, участникам пресс-конференции рассказала член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян. Она также сообщила, что на форуме впервые будет обнародован доклад Всемирного банка, посвященный анализу развития цифровой экономики в Евразии.

Официальные лица государств-членов ЕАЭС, принявшие участие в пресс-конференции, отметили позитивные тенденции восстановления экономического роста и повышения деловой активности в Евразийском экономическом союзе. Заместитель министра экономики Кыргызской Республики Эльдар Абакиров рассказал, что по итогам первого полугодия рост ВВП в стране составил 6,4%. За пять месяцев текущего года более чем на 11% выросли объемы торговли Кыргызстана с государствами ЕАЭС, а их удельный вес во внешнеторговом обороте достиг 38,5%.

Рост показателей в Беларуси констатировал первый заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Андрей Евдоченко. Он сообщил, что "по данным белорусской статистики, за первое полугодие 2017 года увеличился объем торговли с Кыргызстаном в 2,8 раза, с Казахстаном – на 80%, а с Россией и Арменией – почти на четверть". Андрей Евдоченко одобрил обширную международную повестку грядущего форума и сделал акцент на том, что Беларусь продолжает активно укреплять зарубежные связи. Уже подготовлены предложения по второму пакету из 12 стран, с которыми есть намерение сотрудничать, и в ближайшее время эти предложения будут представлены в ЕЭК.

От имени бизнес-сообщества ЕАЭС выступили директор Департамента экономической интеграции Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" Долорес Тюлебекова и вице-президент Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Нонна Каграманян. Оба спикера подчеркнули, что грядущий форум вызывает большой интерес у предпринимателей, в том числе по вопросам, связанным с зонами свободной торговли, международной кооперацией, включением в цепочки добавленной стоимости, а также электронной торговлей и торговлей в национальных валютах.

Важность повестки форума отметила заместитель генерального директора Союза по подготовке кадров "Молодые профессионалы WorldSkills Россия" Светлана Крайчинская. По ее словам, на площадке готовится подписание декларации о создании сетевого партнерства "WorldSkills Евразия" национальными операторами WorldSkills Армении, Беларуси, Казахстана, России. Также планируется обсудить возможности сотрудничества WorldSkills International с ЕЭК, связанные с развитием компетенций разных профессий для цифровой экономики.

Директор по развитию бизнеса "РЖД Логистика" Денис Мазурин рассказал о значимых проектах в транспортной отрасли, которые обсудят на "Евразийской неделе". Директор программы "Зеленая экономика" Всемирного фонда дикой природы Михаил Бабенко отметил, что в фокусе внимания окажется и разработка наднационального плана ответственного ведения бизнеса в рамках корпоративной экологической и социальной ответственности предприятий ЕАЭС.

Справка

Форум "Евразийская неделя" – ежегодное мероприятие, проводимое странами ЕАЭС и ЕЭК. Инициатива проведения форума утверждена в мае 2015 года решением пяти премьер-министров стран ЕАЭС. Форум включает в себя деловую и экспозиционную части, способствует установлению B2B- и B2G-контактов. Первый форум "Евразийская неделя" состоялся в октябре 2016 года на площадке Московского международного форума и шоу инновационного развития "Открытые инновации". Было проведено 16 тематических мероприятий с участием деловых и экспертных кругов Союза и третьих стран (Вьетнам, Сингапур, Египет, Южная Корея, страны ЕС). На площадке форума выступили более 400 спикеров. В выставочной части приняли участие 43 экспонента из стран Союза. Форум посетили более 2 000 человек. Подробнее на сайте мероприятия: http://www.eurasianweek.org/