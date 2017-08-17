"Реал" вновь победил "Барселону" и завоевал Суперкубок Испании по футболу

17 августа 2017, 11:14 Комментарии

Бишкек, 17.08.17 /Кабар/. Мадридский "Реал" победил "Барселону" во втором матче за Суперкубок Испании по футболу и стал обладателем трофея, пишет Р-Спорт. Встреча, прошедшая в среду в Мадриде, завершилась победой "Реала" со счетом 2:0.

В составе хозяев голы забили Марко Асенсио(4-я минута) и Карим Бензема (39).

Первая встреча команд в Барселоне завершилась со счетом 3:1 также в пользу "Реала".

По итогам той игры за удаление и толчок арбитра нападающий мадридцев Криштиану Роналду был дисквалифицирован на пять матчей.

"Реал" в десятый раз стал обладателем Суперкубка Испании.