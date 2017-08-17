Доллар США: 68.7110 (-0.024) 
Евро: 80.5774 (-0.2343) 
Золото: 40.84 $/гр (-0.14) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Сторонники Текебаева прокляли судью, приговорившего его к 8 годам тюрьмыСторонники Текебаева прокляли судью, приговорившего его к 8 годам тюрьмыПервый визит Главы Правительства Узбекистана в Бишкек прошел успешно - премьер-министр КРПервый визит Главы Правительства Узбекистана в Бишкек прошел успешно - премьер-министр КР

"Реал" вновь победил "Барселону" и завоевал Суперкубок Испании по футболу

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/real-vnov...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443212-ru.html

Похожие новости

Испанский альпинист пострадал в горах в Ошской области

Турист из Испании упал и сломал ногу в горах на юге Кыргызстана

Спортсмены из Кыргызстана завоевали "золото" по джиу-джитсу на чемпионате Азии

Сборная КР по женскому футболу обыграла казахстанок на "Кубке трех наций"

Теннис: Нургазиева и Кистанов с победы стартовали на турнире в Бишкеке

17 августа 2017, 11:14       Комментарии

Бишкек, 17.08.17 /Кабар/. Мадридский "Реал" победил "Барселону" во втором матче за Суперкубок Испании по футболу и стал обладателем трофея, пишет Р-Спорт. Встреча, прошедшая в среду в Мадриде, завершилась победой "Реала" со счетом 2:0.
В составе хозяев голы забили Марко Асенсио(4-я минута) и Карим Бензема (39).
Первая встреча команд в Барселоне завершилась со счетом 3:1 также в пользу "Реала".
По итогам той игры за удаление и толчок арбитра нападающий мадридцев Криштиану Роналду был дисквалифицирован на пять матчей.
"Реал" в десятый раз стал обладателем Суперкубка Испании.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум