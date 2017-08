10:59: случай на парковке — когда внедорожник мешает всем

17 августа 2017, 10:59 Комментарии

А вы верите в то, что любящие друг друга люди всегда будут прощать друг друга и рано или поздно будут вместе. Это при условии, что они друг другу не безразличны. Если же не так, то разочарование в человеке, не заставит себя ждать...

Я вот верю, но сейчас я расскажу вам о другом.

По Кыргызстану участились ДТП и это уже не новость. Каждый день журналисты получают сводки от госорганов о том, что в каком-то районе Бишкека или в регионе столкнулись автомобили, есть пострадавшие, жертвы...

Виноватым можно сделать кого угодно: людей, гоняющих на максимальной скорости как на легальных гонках, водителей, вовремя не сделавших технический осмотр, патрульных, которые не уследили, плохие дороги.

Но если две машины столкнулись, то не всегда виноват кто-то из них. Обязательно найдется третий - "пассивный виновный". Я назову его так.

Был случай, когда я после работы, злой и с головной болью выезжал с парковки задним ходом. Был новичком, только вступал в ряды водителей страны. Справа обзор преградил большой автомобиль, кажется Cadillac Escalade. Припарковался он так себе - на полдороги. Пытаясь выехать, я задел третью машину, которая проезжала в это время. Царапины на части бампера и небольшая вмятина заднего правого крыла.

Из нее выходит девушка, рядом с ней трехлетний ребенок, а из салона машины доносится плач младенца. Мне стало очень неудобно. Я сразу же извинился, признал себя виноватым. Она адекватная, не стала ругаться, кричать на меня.

Понимаем, что обойдемся без вызова патрульной милиции. Детали уже рассказывать не буду, она пошла мне навстречу, я ей дал определенную сумму денег и визитку, если же ремонт обойдется дороже. На этом распрощались. Водитель внедорожника в это же время пытался делать вид, что занят другими делами, хотя ему сигналили сто раз, чтобы он машину убрал.

Я тогда винил только себя. Не уследил. Сейчас, наверное, уже такого бы не допустил бы, но кто знает, разные случаи бывают. Мораль лишь в том, что не обязательно гонять по улицам, чтобы произошло ДТП, неприятности могут возникнуть и в таких безобидных случаях.

Не нравится мне такой переход, но давайте теперь к новостям.

Лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаеву" осудили на 8 лет лишения свободы. Адвокаты будут обжаловать этот приговор, сторонники недовольны, а парламентарий пытался успокоить их в зале суда. Вот такая картина наблюдалась в 21.00 часов в Первомайском райсуде.

Раздел добрые новости: в Бишкеке появились боксы, куда горожане могут складывать одежду для нуждающихся. Все точки, где они стоят, в нашем материале.

Благодатная свадьба - Бейшебай ата и Аписа апа празднуют 70-летие совместной жизни. Они прокатились по городу на лимузине и рассказали свою историю.

Благодатная свадьба - Бейшебай ата и Аписа апа празднуют 70-летие совместной жизни. Они прокатились по городу на лимузине и рассказали свою историю.

В Кыргызстан вчера прибыл премьер-министр Узбекистана, который встретился с главой правительства КР Сооронбаем Жээнбековым. Обсудили сотрудничество двух стран и вопросы границ.

Теперь о погоде. Как и говорил, пасмурно, ждем дождь. Будет прохладно.

Цены на ГСМ в "Газпроме". Бензин марки АИ-95 стоит 41,20 сомов, АИ-92 - 38,60 сомов, дизельное топливо - 36,60 сомов, а автомобильный газ обойдется вам в 20,60 сомов.

Курс валют: обменные пункты покупают доллар по 68,62 сома, а продают за 68,92 сома.

На этом все. Хотя нет. "Реал" выиграл Суперкубок Испании, обыграв "Барселону". Конец рубрики посвящается псевдофанатам "Барсы" - "не говори гоп, пока не перепрыгнешь". В вашем случае, не обязательно кричать перед матчем, что барселонская команда "порвет" любого.

На этом все, удачи. Я, Азамат Аралбаев, а в стране 10:59.

