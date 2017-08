Apple выделит $1 млрд на производство собственных шоу и сериалов

17 августа 2017, 10:46 Комментарии

Компания Apple планирует потратить $1 млрд на покупку и производство оригинального видеоконтента в 2018 году, пишет "Лайф", со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как стало известно изданию, купертиновцы намерены купить или создать порядка десяти телевизионных шоу. Данное направление курирует старший вице-президент Apple Эдди Кью, который хочет производить качественный контент уровня "Игры престолов".

По информации WSJ, создание одного эпизода комедийного сериала стоит $2 млн, драматического — около $5 млн. Производство шоу, аналогичных "Игре престолов", обходится в $10 млн за серию.

Как отмечается, $1 млрд — это около половины суммы, потраченной телеканалом HBO на создание контента в 2016 году. Учитывая маркетинговое влияние Apple, компания может стать серьёзным игроком на медиарынке, считают эксперты.

Собеседники издания убеждены, что для успешного запуска собственного видеосервиса купертиновцам необходимо снять хотя бы один крупнобюджетный хит. Ранее компания представила собственные шоу Carpool Karaoke и Planet of the Apps, однако они были неоднозначно восприняты аудиторией. Также источники указывают, что Apple активно ведет переговоры с агентами в Голливуде.