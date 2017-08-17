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В Ташкенте открылась выставка фотографий и портретов первого Президента Узбекистана

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/v-tashken...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443209-ru.html

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17 августа 2017, 10:47       Комментарии

Ташкент, 17.09.17 /Толонбай Курбанов – Кабар/. В Ташкентском Доме фотографии открылась выставка фотографий и портретов первого Президента Узбекистана Ислама Каримова. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Академии художеств Узбекистана.
На выставке представлено 40 фоторабот, запечатлевших моменты из жизни и рабочей деятельности Каримова.
В рамках выставки были подведены итоги конкурса на лучший портрет Ислама Каримова среди художников Узбекистана. Победителем конкурса стал Баходир Джалолов, Зебинисо Шарипова и Максуд Косимов заняли второе и третье места соответственно.
"Первый Президент Ислам Каримов поразил меня своей стойкостью, уверенностью, решительностью, сильным духом. Он смог направить страну верным путем, несмотря на социальные и экономические проблемы, с которыми молодое государство сталкивалась в процессе становления", отметил Джалилов.
Выставка продлится до 25 августа т.г.

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