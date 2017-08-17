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Культуру и кыргызские танцы представили на фестивале в Италии

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/kul-turu-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443208-ru.html

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17 августа 2017, 10:43       Комментарии

Бишкек, 17.08.17 /Кабар/. Кыргызстанцы выступили на международном фестивале культур "Народы встречаются" в Италии. В фестивале принимают участие творческие коллективы, которые представляют культуру Африки, Европы, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, сообщили в мэрии Бишкека.
Делегация из Кыргызстана была сформирована из двух коллективов: вокально-хореографического ансамбля "Адис" и фольклорного ансамбля "Нур". Итальянские зрители познакомились с культурой, традициями и национальными костюмами Кыргызстана. Артисты выступили на сценах городов: Мателика, Ортеззано, Таурано, Анакапри, Форино и Битонто.
Проживающие в Италии кыргызстанцы приехали, чтобы поддержать и поприветствовать артистов. Кроме того, они организовали поездку для всей кыргызской делегации на Адриатическое море.
За 15 лет его проведения Кыргызстан впервые принимает участие в этом фестивале.

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