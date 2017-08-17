Актер Дэниэл Крэйг сказал, что сыграет Джеймса Бонда в последний раз

17 августа 2017, 10:51 Комментарии

Бишкек, 17.08.17 /Кабар/. Британский актер Дэниэл Крэйг подтвердил во вторник, что вновь сыграет Джеймса Бонда, положив конец нескольким месяцам слухов, пишет Reuters. Крэйг раскрыл планы в эфире американской передачи "The Late Show", отвечая на вопрос ведущего Стивена Кольберта.

Британец сыграл секретного агента в четырех фильмах "бондианы" - "Казино Рояль", "Квант милосердия", "007: Координаты "Скайфолл" и "007: Спектр".

Eon Productions, компания, занимающаяся франшизой, сообщила на своем сайте, что 25-й фильм о Джеймсе Бонде выйдет на экраны в США 8 ноября 2019 года. Премьера картины в Великобритании и других странах, как и обычно, состоится раньше.

Крэйг сказал, что сыграет Бонда в последний раз.

"Думаю, это конец. Я просто хочу уйти на высокой ноте и не могу дождаться", - сказал он.

После съемок предыдущей части франшизы Крэйг шутил, что больше не хочет играть агента 007 настолько, что готов покончить с собой, если у него не останется выбора.