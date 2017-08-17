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МВД обновит обмундирование сотрудников службы госохраны на 12 млн сомов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364941_mv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443205-ru.html

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17 августа 2017, 10:25       Комментарии

Главное управление государственной специализированной службы охраны МВД объявило тендер на закупку форменного обмундирования для своих сотрудников.
Организация планирует закупить полное форменное обмундирование для сотрудников госохраны МВД. В комплект входят кепи, куртка-брюки, шапка-ушанка, фуражка, рубашки с длинными рукавами, туфли милицейские, ботинки с высокими берцами и утепленная куртка.
На обновление обмундирования организация выделила 12 млн 776 тыс. сомов.
Метод закупок одноэтапный. Компании могут подать документы до 7 сентября.

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