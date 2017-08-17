В Бишкеке возобновили музыкальные вечера, теперь на Южных воротах

17 августа 2017, 10:20 Комментарии

БИШКЕК, 17 авг - Sputnik. Столичный муниципалитет продолжает музыкальные вечера под открытым небом, теперь на территории Октябрьского района, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее они проходили по пятницам неподалеку от театра оперы и балета.

Мероприятие начнется 18 августа 2017 года в 18.00 в парке Победы имени Даира Асанова (Южные ворота). Запланировано выступление симфонического оркестра и звезд кыргызской эстрады, говорится в сообщении.

Музыкальный вечер пройдет в рамках Года нравственности, воспитания и культуры. Концерт поможет зарядиться хорошим настроением перед выходными, обещает мэрия.

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