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В Бишкеке возобновили музыкальные вечера, теперь на Южных воротах

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443203-ru.html

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Звезды эстрады и симфонический оркестр выступят на концерте под открытым небом в Бишкеке

Прогноз погоды: в Бишкеке кратковременные дожди и грозы

17 августа 2017, 10:20       Комментарии

БИШКЕК, 17 авг - Sputnik. Столичный муниципалитет продолжает музыкальные вечера под открытым небом, теперь на территории Октябрьского района, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее они проходили по пятницам неподалеку от театра оперы и балета.
Мероприятие начнется 18 августа 2017 года в 18.00 в парке Победы имени Даира Асанова (Южные ворота). Запланировано выступление симфонического оркестра и звезд кыргызской эстрады, говорится в сообщении.
Музыкальный вечер пройдет в рамках Года нравственности, воспитания и культуры. Концерт поможет зарядиться хорошим настроением перед выходными, обещает мэрия.
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