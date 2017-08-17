Пчеловоды Кыргызстана приняли участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в Уфе

17 августа 2017, 10:03 Комментарии

Председатель Союза пчеловодов Кыргызстана Казим Каракетов принял участие в качестве почетного гостя в федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Лучший пчеловод", который проходит в эти дни в Уфе (Башкортостан). По данным пресс-службы союза, состязания пчеловодов проводятся впервые как одно из главных мероприятий в рамках заявочной компании Российской Федерации по выдвижению столицы Башкортостана на проведение в 2021 году XLVII Конгресса по пчеловодству Международной федерации пчеловодческих ассоциаций.

"Я очень рад, что в Башкортостане ведется фундаментальная и методическая работа по развитию пчеловодства. Сегодня мы стали участниками настоящего медового праздника башкирского народа. Авторитет данного мероприятия подтверждают гости, которые приехали в Россию. Сегодня мы налаживаем коммуникации с башкирскими пчеловодами. Мы готовы к сотрудничеству между нашими регионами. У Башкортостана и Кыргызстана общие корни, на уровне правительств ведется активная работа. Мы — пчеловоды должны стать примером этого взаимодействия. Для нас интересно создание кооперации в сфере коммерции", – отметил Казим Каракетов.