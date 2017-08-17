Бишкекчан снова ждут на музыкальных вечерах под открытым небом

17 августа 2017, 10:14 Комментарии

Мэрия столицы продолжает музыкальные вечера под открытым небом. 18 августа в 18:00 в парке Победы имени Даира Асанова (Южные ворота) состоится открытие мероприятия.

В программе запланировано выступление симфонического оркестра и звезд кыргызской эстрады.

"Уважаемые горожане и гости столицы! Мэрия Бишкека приглашает всех желающих посетить музыкальные вечера. При себе необходимо иметь хорошее настроение, чтобы получить заряд положительных эмоций на предстоящие выходные", – говорится в сообщении.