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Бишкекчан снова ждут на музыкальных вечерах под открытым небом

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/bishke...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443201-ru.html

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17 августа 2017, 10:14       Комментарии

Мэрия столицы продолжает музыкальные вечера под открытым небом. 18 августа в 18:00 в парке Победы имени Даира Асанова (Южные ворота) состоится открытие мероприятия.
В программе запланировано выступление симфонического оркестра и звезд кыргызской эстрады.
"Уважаемые горожане и гости столицы! Мэрия Бишкека приглашает всех желающих посетить музыкальные вечера. При себе необходимо иметь хорошее настроение, чтобы получить заряд положительных эмоций на предстоящие выходные", – говорится в сообщении.

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