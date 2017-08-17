Сооронбай Жээнбеков: Кыргызстан и Узбекистан подготовили проект описания 1170 км совместной границы

17 августа 2017, 10:25 Комментарии

Достигнутые сегодня договоренности станут важной ступенью на пути укрепления двусторонних братских отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном. Об этом премьер-министр Сооронбай Жээнбеков заявил журналистам, подводя итоги заседаний двух Межправительственных комиссий – по двустороннему сотрудничеству Кыргызстана и Узбекистана и по делимитации и демаркации государственной границы. Оба заседания прошли в Бишкеке 16 августа, с участием премьер-министров Кыргызстана и Узбекистана Сооронбая Жээнбекова и Абдуллы Арипова.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что за годы независимости это первый визит премьер-министра Узбекистана в Кыргызстан. Примечательно, что он проходит в преддверии официального визита президента КР Алмазбека Атамбаева в Республику Узбекистан

Сооронбай Жээнбеков также отметил, что впервые статус сопредседателей межправительственной комиссии был поднят до уровня глав правительств.

"Это позволит нам оперативно принимать решения по самым актуальным проблемам. Сегодня мы выработали планы на ближайшую перспективу и обсудили ряд вопросов по увеличению взаимного товарооборота и устранению ограничений во взаимной торговле. Также мы договорились направить все усилия для дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, культурно-гуманитарных связей между нашими странами. В частности, были рассмотрены вопросы сотрудничества в сфере физкультуры и спорта, молодежной политики и образования, здравоохранения и социальной защиты", – сообщил Сооронбай Жээнбеков.

Отмечено, что узбекская сторона готова поставлять на рынок Кыргызстана сельхозтехнику, автомобили, бытовую технику. В свою очередь наша страна может экспортировать в Узбекистан продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности, молочную и мясную продукцию, а также текстиль и электроламповую продукцию.

"Уверен, что сотрудничество между Кыргызстаном и Узбекистаном в торгово-экономической сфере станет более эффективным и плодотворным. С удовлетворением отмечу положительную динамику в процессе делимитации кыргызско-узбекской государственной границы. Начиная с августа 2016 года по август 2017 года, проведено 15 встреч рабочих групп правительственных делегаций и подготовлен проект "Описания прохождения проектной линии кыргызско-узбекской госграницы". Всего на сегодняшний день уже подготовлено описание линии границы общей протяженностью 1170,53 км. Стороны договорились включить его в промежуточный Договор о кыргызско-узбекской госгранице. Уверен, что подписание этого документа придаст позитивный импульс дальнейшей работе наших делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской границы и выведет двусторонние отношения на качественно новый уровень", – сообщил Жээнбеков.

Он выразил благодарность узбекской стороне за активное участие в работе совместных комиссий на высоком уровне во главе с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Сооронбай Жээнбеков отметил плодотворную работу прошедших заседаний. Достигнутые сегодня результаты позволят реализовать намеченные планы и станут важной ступенью на пути к укреплению двусторонних отношений.

"Сегодняшний визит премьер-министра Узбекистана прошел очень успешно. Сегодня мы обсудили проблемы, как самые близкие друзья и братья, договорились по многим вопросам. Надеемся, что и в дальнейшем мы продолжим нашу работу, и она будет всегда успешной", – заключил Сооронбай Жээнбеков.

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