В Германии эвакуировали 20 тысяч человек из-за бомбы времен Второй мировой войны

17 августа 2017, 9:57 Комментарии

Бишкек, 17.08.17 /Кабар/. В центре немецкого города Хильдесхайм в Нижней Саксонии были эвакуированы около 20 тысяч человек из-за обнаружения британской авиабомбы времен Второй мировой войны. Об этом рано утром в четверг, 17 августа, сообщается на городском интернет-портале.

Снаряд обнаружили строители вечером 16 августа. На время проведения разминирования была оцеплена территория радиусом порядка одного километра, пишет DW. Около 4.00 по местному времени полиция города сообщила, что бомба успешно обезврежена, и жители могут возвращаться в свои дома.

В мае в Ганновере эвакуировали 50 тысяч человек из-за пяти найденных бомб времен Второй мировой войны. А в декабре 2016 года в Аугсбурге состоялась крупнейшая в послевоенной истории Германии эвакуация в связи с обнаружением снаряда времен Второй мировой. Тогда были эвакуированы 54 тысячи жителей города в радиусе 1,5 км.