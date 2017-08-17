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Посольство ищет родственников кыргызстанца, чье тело было обнаружено под Петербургом

Источник:
http://kabar.kg/news/posol-stv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443198-ru.html

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В Санкт-Петербурге нашли тело кыргызстанца, причина гибели пока неизвестна

17 августа 2017, 10:02       Комментарии

Бишкек, 17.08.17. /Кабар/. Кыргызское посольство в России ищет родственников гражданина Кыргызстана, чье тело было обнаружено под Петербургом, в том числе для решения вопроса по отправке груза 200.
Согласно информации, 14 августа в деревне Аннолово Ленинградской области было обнаружено тело гражданина Кыргызстана А.А., 1981 года рождения, без признаков насильственной смерти.
Материалы дела находятся в управлении Следственного комитета России по Ленинградской области.
Напомним, на днях в городе Усть-Нера Республики Саха (Якутия) кыргызстанец найден убитым. По информации СМИ, его тело нашли в лесу близ города повещенным на дереве.
Ежегодно в Кыргызстан доставляют порядка 250-300 "грузов 200", большую часть из которых отправляют из России и Казахстана.
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