Посольство ищет родственников кыргызстанца, чье тело было обнаружено под Петербургом

17 августа 2017, 10:02 Комментарии

Бишкек, 17.08.17. /Кабар/. Кыргызское посольство в России ищет родственников гражданина Кыргызстана, чье тело было обнаружено под Петербургом, в том числе для решения вопроса по отправке груза 200.

Согласно информации, 14 августа в деревне Аннолово Ленинградской области было обнаружено тело гражданина Кыргызстана А.А., 1981 года рождения, без признаков насильственной смерти.

Материалы дела находятся в управлении Следственного комитета России по Ленинградской области.

Напомним, на днях в городе Усть-Нера Республики Саха (Якутия) кыргызстанец найден убитым. По информации СМИ, его тело нашли в лесу близ города повещенным на дереве.

Ежегодно в Кыргызстан доставляют порядка 250-300 "грузов 200", большую часть из которых отправляют из России и Казахстана.

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