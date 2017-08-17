Исаков презентовал "Таза Коом" представителям европейских IT-компаний

17 августа 2017, 10:09 Комментарии

БИШКЕК, 17 августа /Кабар/. Руководитель аппарата президента Сапар Исаков накануне провел встречу с директором компании "EST Prototype Ltd" Эрик-Эрки Мюрем и с коммерческим директором компании "Gemalto" Иржи Седлачек.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы реализации инновационных проектов в рамках программы цифровой трансформации "Таза Коом", сообщили в отделе информационной политики аппарата президента.

Исаков подчеркнул, что в Кыргызстане в настоящее время ведется планомерная работа по созданию условий для перехода к цифровой экономике.

"Это позволит нам существенно улучшить доступ населения к государственным услугам, сократить проявления коррупции, а также оптимизировать процесс взаимодействия государственных органов. Инновационные решения должны быть внедрены во все сферы жизнедеятельности страны", - сказал Исаков.

По его словам, Кыргызстан заинтересован в привлечении инвестиций, современных IT-технологий и передового опыта бизнес-менеджмента из западных стран.

Представители европейских IT-компаний в свою очередь выразили готовность оказать содействие и поддержку проводимой в республике работе по реализации программы "Таза Коом".