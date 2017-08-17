Доллар США: 68.7110 (-0.024) 
Евро: 80.5774 (-0.2343) 
Золото: 40.84 $/гр (-0.14) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Более 35 человек погибли в ходе тюремного бунта в ВенесуэлеБолее 35 человек погибли в ходе тюремного бунта в ВенесуэлеЗрителями боя кыргызстаца Бектура Мангиева станут Ван Дамм и Джефф МонсонЗрителями боя кыргызстаца Бектура Мангиева станут Ван Дамм и Джефф Монсон

Исаков презентовал "Таза Коом" представителям европейских IT-компаний

Источник:
http://kabar.kg/news/isakov-pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443197-ru.html

Похожие новости

Идеи "Таза коом" созвучны с миссией и работой ОБСЕ, - глава программного офиса в Бишкеке Пьер фон Аркс

Исаков обсудил с главой Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке вопросы сотрудничества

ЦИК прекратил полномочия уполномоченных представителей кандидатов на должность президента КР А. Сартаева, Н.Мамедова, С.Жапарова

Уволена спецпредставитель ЦИК по Баткенской ТИК Замира Жороева

Жээнбеков ознакомился с текущим статусом реализации проектов программы "Таза Коом"

17 августа 2017, 10:09       Комментарии

БИШКЕК, 17 августа /Кабар/. Руководитель аппарата президента Сапар Исаков накануне провел встречу с директором компании "EST Prototype Ltd" Эрик-Эрки Мюрем и с коммерческим директором компании "Gemalto" Иржи Седлачек.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы реализации инновационных проектов в рамках программы цифровой трансформации "Таза Коом", сообщили в отделе информационной политики аппарата президента.
Исаков подчеркнул, что в Кыргызстане в настоящее время ведется планомерная работа по созданию условий для перехода к цифровой экономике.
"Это позволит нам существенно улучшить доступ населения к государственным услугам, сократить проявления коррупции, а также оптимизировать процесс взаимодействия государственных органов. Инновационные решения должны быть внедрены во все сферы жизнедеятельности страны", - сказал Исаков.
По его словам, Кыргызстан заинтересован в привлечении инвестиций, современных IT-технологий и передового опыта бизнес-менеджмента из западных стран.
Представители европейских IT-компаний в свою очередь выразили готовность оказать содействие и поддержку проводимой в республике работе по реализации программы "Таза Коом".

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум